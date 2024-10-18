В Цимлянске мужчина поджег автомобиль из-за ревности к бывшей девушке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Согласно опубликованной информации, 45-летний мужчина проходил мимо дома бывшей девушки. В этот момент она приехала на машине в компании нового ухажера. Мужчину охватила ревность, он подождал пока пара зайдет в дом. Потом он подошел к иномарке «Ауди Ку7» и облил капот бензином. Затем он поджег автомобиль. Сумма причиненного ущерба составила 2,5 рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.