В российском городе перепланировка в доме закончилась уголовным делом

Работы по перепланировке проводились в помещениях ресторана в Столярном переулке. В ходе ремонта владельцы самовольно снесли несколько несущих стен. На перепланировку пожаловался один из жильцов — заведение располагается на цокольном этаже многоквартирного дома, признанного объектом культурного наследия. По сведениям РБК, речь идет о ресторане «Рим» в историческом доходном доме Зверкова.