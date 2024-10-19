Что можно и нельзя делать в Фомин день 19 октября, который называют Хлебник

Православная церковь 19 октября вспоминает апостола Фому. В народе принято отмечать Фомин день. Однако существует еще одно название — Хлебник. Все дело в том, что с указанной даты заполняли зерном закрома.
Не следует хвастаться своими доходами и накоплениями, так как можно все потерять. День не подходит для пустых трат. Запрещено в Фомин день лениться, а также отказываться от работы. Молодым девушкам не стоит рассказывать о своих поклонниках. Это грозило потерей их внимания.
По традиции, в указанный день было принято выпекать хлеб. Горячую горбушку всегда отдавали человеку, который болеет. Предки верили, что благодаря этому он быстрее выздоровеет. А еще 19 октября оказывали помощь тем, кто в ней нуждается.
Согласно приметам, вороны, которые сбиваются в стаи, предупреждают об ухудшении погоды. Об этом же говорит красный закат. Безветренная погода указывает на холод.
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