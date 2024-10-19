Что можно и нельзя делать в Фомин день 19 октября, который называют Хлебник

Не следует хвастаться своими доходами и накоплениями, так как можно все потерять. День не подходит для пустых трат. Запрещено в Фомин день лениться, а также отказываться от работы. Молодым девушкам не стоит рассказывать о своих поклонниках. Это грозило потерей их внимания.