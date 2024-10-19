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Что можно и нельзя делать в Фомин день 19 октября, который называют Хлебник

Узнали приметы и запреты на 19 октября, когда отмечают Фомин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 19 октября вспоминает апостола Фому. В народе принято отмечать Фомин день. Однако существует еще одно название — Хлебник. Все дело в том, что с указанной даты заполняли зерном закрома.

Что нельзя делать 19 октября

Не следует хвастаться своими доходами и накоплениями, так как можно все потерять. День не подходит для пустых трат. Запрещено в Фомин день лениться, а также отказываться от работы. Молодым девушкам не стоит рассказывать о своих поклонниках. Это грозило потерей их внимания.

Что можно делать 19 октября

По традиции, в указанный день было принято выпекать хлеб. Горячую горбушку всегда отдавали человеку, который болеет. Предки верили, что благодаря этому он быстрее выздоровеет. А еще 19 октября оказывали помощь тем, кто в ней нуждается.

Согласно приметам, вороны, которые сбиваются в стаи, предупреждают об ухудшении погоды. Об этом же говорит красный закат. Безветренная погода указывает на холод.

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