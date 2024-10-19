«Он ее поцеловал, что же дальше будет?» Эту белорусскую комедию, события в которой происходят в Минске, за год посмотрели 27 миллионов советских зрителей

Советская комедия «Наши соседи» студии «Беларусьфильм» вышла на экраны в 1957-м. Это был один из самых популярных фильмов того года — его посмотрели тогда 27,4 миллиона зрителей, а песня «Ты рядом со мной» превзошла славу картины и звучит до сих пор.
В фильме переплелись судьбы многих знаменитостей, известных в Беларуси и за ее пределами. Многим картина интересна также атмосферой 1950-х и видами Минска.
Режиссер фильма «Наши соседи» Сергей Сплошнов родился в 1907 году в Москве, но его творческие достижения связаны с Беларусью, куда он переехал в 1933-м.
В 1941-м Сплошнов ушел добровольцем на фронт, но вскоре попал в окружение и оказался в плену. Бежав из плена, он примкнул к партизанскому отряду. Воевал, был тяжело ранен. После войны вернулся на киностудию «Беларусьфильм», где работал режиссером. Одна из его работ — комедия «Теща», о которой мы вам здесь рассказывали.
А самым популярным его фильмом стала мелодрама «Любовью надо дорожить», которую в 1960-м посмотрели 34 млн зрителей. Умер Сергей Сплошнов в 1979 году в Минске, ему был 71 год.
Но что же «Наши соседи»? По сюжету фильма, в освободившуюся комнату коммунальной квартиры, которая по сценарию находится на минской улице Первомайской, 17, вселяется обаятельный молодой человек — Сергей Терехин (актер Лев Фричинский).
Среди его соседей — семья Шпаковских. Людмила Шпаковская принимает Сергея за знаменитого и состоятельного человека и хочет выдать за него свою дочь Светлану (актриса Нелли Корнеева).
— Не забывай, что тебе уже больше 20! — говорит мать дочери.
Светлана работает в киоске Горсправки. Во времена СССР в таких киосках можно было получить справку о месте жительства человека.
Один из авторов сценария фильма — писатель Эфраим Севела. Ефим Евельевич Драбкин (Эфраим Севела — псевдоним. — Ред.) родился 8 марта 1928 года в Бобруйске в семье кадрового офицера, известного спортсмена-тренера по классической борьбе и спортсменки-бегуньи на дистанции с барьерами. В начале Великой Отечественной войны Ефим отбился от семьи — его отбросило взрывной волной с поезда на платформу во время эвакуации. С тех пор он бродяжничал, пока в 1943 году не стал «сыном полка», с которым в мае 1945 года дошел до Германии. Ефим был награжден медалью «За Отвагу».
После войны Драбкин окончил школу и поступил в БГУ на отделение журналистики. Работал в Вильнюсе, Москве. Эфраим Севела — автор книг «Остановите самолет — я слез», «Мама», «Мужской разговор в русской бане», «Попугай, говорящий на идиш» и других. Также он написал сценарии к различным фильмам, среди которых и популярная в свое время картина «Годен к нестроевой». В 1970-х он он эмигрировал в Израиль, а потом в США, работал в Западной Европе. В 1990-х Севела вернулся в СССР, а умер в Москве в 2010-м в возрасте 82 лет.
Но вернемся к фильму. Только появившись в доме, Сергей мгновенно чинит холодильник, который был один на всех и не работал. Правда, на его продукты места не хватило, но молодой человек не в обиде.
Сергей на все руки мастер и на гитаре, конечно, тоже поет так, что заслушаешься. Тем более, что исполнял он песню «Ты рядом со мной», которую для фильма написал композитор Борис Мокроусов на слова поэта Николая Глейзарова. Исполняет ее великолепный артист Владимир Трошин. (К слову, годом ранее уже стала знаменитой песня Мокроусова «Когда весна придет, не знаю», та, что звучит в фильме «Весна на Заречной улице».) Более полувека прошло, а песню «Ты рядом со мной» можно услышать в исполнении разных артистов.
Светлана — девушка с хорошим аппетитом.
— Мамочка, можно хоть раз что-нибудь мясное?! — говорит она во время завтрака.
Но Людмила Шпаковская утверждает, что вегетарианская пища — самая полезная. Светлана не согласна, и по дороге на работу покупает пирожок с мясом.
Узнав об этом от соседа, Шпаковская так оценивает эти мясные пирожки:
— Они ничем не отличаются от вегетарианских. Мяса в них — один запах.
Еще один сосед по коммуналке, влюбленный в девушку творческий работник Илья Размыслович, предупреждает Сергея:
— Имейте ввиду, Светлана не из тех девушек, с которыми легко познакомиться. Я уж здесь живу третий год и только в этом году, 8 марта, мне было разрешено взять ее под руку.
Но какие могут быть препятствия для большой любви?! К радости деловитой мамаши, Сергей влюбляется в Светлану. Отца Светланы — Ивана Кондратьевича, директора Сберкассы — играет белорусский актер, народный артист СССР Глеб Глебов.
Жена просит мужа узнать, сколько у Сергея денег на Сберкнижке:
— Ты же сам говорил: Сберегательная книжка — зеркало человеческой души.
Иван Кондратьевич будущего зятя даже в ресторан ведет, чтобы узнать, намерен ли он жениться. Впрочем, после выпитого говорит, мол, зачем ему такая обуза?! А вот таким в фильме показывают ресторан.
Все идет как по маслу. Шпаковская замечает, что Сергей и Светлана целуются.
«Ваня, он ее поцеловал, что же дальше будет? Когда же он нам сделает предложение?!», — говорит мужу взволнованная Людмила Шпаковская.
Но спустя некоторое время мать узнает, что будущий потенциальный жених — рабочий. Более того, Светлана уволилась и перешла к нему на завод. Это был удар для Людмилы Шпаковской, она хотела помешать браку, но куда там… Пришлось смириться, что зять у нее будет простым рабочим.
Ранее мы рассказали, каким был Минска 1954 года: памятник Сталину, строительство домов на проспекте, отдых на Комсомольском озере.