«Он ее поцеловал, что же дальше будет?» Эту белорусскую комедию, события в которой происходят в Минске, за год посмотрели 27 миллионов советских зрителей

После войны Драбкин окончил школу и поступил в БГУ на отделение журналистики. Работал в Вильнюсе, Москве. Эфраим Севела — автор книг «Остановите самолет — я слез», «Мама», «Мужской разговор в русской бане», «Попугай, говорящий на идиш» и других. Также он написал сценарии к различным фильмам, среди которых и популярная в свое время картина «Годен к нестроевой». В 1970-х он он эмигрировал в Израиль, а потом в США, работал в Западной Европе. В 1990-х Севела вернулся в СССР, а умер в Москве в 2010-м в возрасте 82 лет.