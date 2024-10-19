Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер Сардаров признался, что уехать из РФ в США было его худшим решением

Блогер надеялся добиться в США мирового признания.

Источник: Аргументы и факты

Блогер Амиран Сардаров признался в шоу «Сессия», что переезд в США стал для него самым неудачным решением.

Он вырос, вдохновляясь мультфильмами и фильмами, которые создали образ Америки как «острова счастья», где можно найти свое предназначение. Однако его ожидания не оправдались после переезда.

Сардаров надеялся достичь мирового признания в США, но теперь вернулся в Россию с намерением продемонстрировать, что здесь можно создавать контент высокого уровня, за которым будут наблюдать во всем мире.

Он эмигрировал в США в 2020 году, но спустя примерно год вернулся обратно.

Ранее российский блогер Амиран Сардаров, который некоторое время жил в США, проклял день, когда он уехал из России.