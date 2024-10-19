Блогер Сардаров признался, что уехать из РФ в США было его худшим решением

Блогер Амиран Сардаров признался в шоу «Сессия», что переезд в США стал для него самым неудачным решением.
Он вырос, вдохновляясь мультфильмами и фильмами, которые создали образ Америки как «острова счастья», где можно найти свое предназначение. Однако его ожидания не оправдались после переезда.
Сардаров надеялся достичь мирового признания в США, но теперь вернулся в Россию с намерением продемонстрировать, что здесь можно создавать контент высокого уровня, за которым будут наблюдать во всем мире.
Он эмигрировал в США в 2020 году, но спустя примерно год вернулся обратно.
Ранее российский блогер Амиран Сардаров, который некоторое время жил в США, проклял день, когда он уехал из России.