Пути сообщений: в Москве наградили молодых писателей и переводчиков

Имена лучших молодых писателей и переводчиков объявили в 15-й раз в Москве на торжественной церемонии вручения ежегодной российско-итальянской литературной премии «Радуга». В этом году четырех победителей определили из 10 финалистов, а тех, в свою очередь, выбрали из 359 претендентов. Лауреатами стали писательницы Марго Гритт и Матильда Бальбони, а также переводчики Екатерина Лобкова и Джованни Полицци, которые получили денежную награду в размере от €2,5 тыс. до €5 тыс. и возможность опубликовать свое произведение в двуязычном альманахе премии.
В предыдущие годы награждение проходило в разных городах России и Италии, во время пандемии премия перекочевала в онлайн, но уже последние три года победителей чествуют в торжественной обстановке в российской столице — в Демонстрационном зале ГУМа. Премия «Радуга» учреждена в 2010 году Ассоциацией «Познаем Евразию» (Верона, Италия) и Литературным институтом имени А. М. Горького с целью поддержки творчества молодых писателей и переводчиков в возрасте от 18 до 35 лет как в России, так и в Италии. Вручается она за произведение короткой формы, победителей выбирает профессиональное жюри из обеих стран. Председатель жюри от России — профессор Борис Тарасов — из-за болезни не смог присутствовать на церемонии. Вместо него собравшихся от лица российской части экспертного совета поприветствовал писатель, ректор Литинститута Алексей Варламов. Он отметил, что потребность выражать свои чувства и осмыслять жизнь через художественное слово — это то, что движет молодыми людьми сегодня по всему миру.
— Но для нас важно, что это происходит в России и Италии — двух странах с великой литературной традицией. Поэтому особенно интересно получать переводы, которые делают наши замечательные переводчики с итальянского языка. Я думаю, что не менее интересно и нашим итальянским коллегам читать рассказы русских авторов и благодаря литературе, благодаря этим молодым людям понимать, что волнует нынешнюю молодежь в России. Несмотря ни на пандемию, ни на конфликты или какие-то сложные политические вопросы, литература оказывается сильнее всего. Да будет так! — сказал Варламов.
Российским победителем в номинации «Молодой писатель» стала прозаик Марго Гритт за рассказ «Секретик», с итальянской стороны награду получила Матильда Бальбони за произведение «Красные машинки». Лучшим российским переводчиком стала Екатерина Лобкова, которая и перевела на русский язык рассказ Бальбони. Победительница призналась, что это ее последний год, когда она может принимать участие в премии. Переводчица участвовала в «Радуге» пять раз, и именно последняя попытка стала победной. От Италии лучшим переводчиком жюри признало Джованни Полицци за его работу над рассказом «Глаза Модильяни и уши Ван Гога» Иветты Меликян. В этом году в премии участвовало 359 работ, помимо Москвы и Петербурга заявки подавали писатели и переводчики из Татарстана, Чувашии, Хакасии, с Дальнего Востока, из новых российских регионов, а также Белоруссии, Казахстана, Армении, Италии, Сербии и Венгрии. Размер премии в номинации «Молодой писатель» составляет €5 тыс., в номинации «Молодой переводчик» — €2,5 тыс.
Из Рима к победителям премии и гостям вечера по традиции обратился посол России в Италии Алексей Парамонов. Дипломат отметил, что «Радуга» продолжает осмысливать современный этап в российско-итальянских отношениях, а также остается одним из тех звеньев, что связывают две культуры и людей в нынешние непростые времена.
— Безусловно, как и раньше, в них (отношениях между Россией и Италией — «Известия») прослеживается много сюжетных линий: конфликтных ситуаций и гармоничных отношений, интриг и заговоров, страстей и даже трагедий, но также историй со счастливым концом. Вся эта мозаика постоянно движется и меняется, порой приобретая то оптимистичные, то чрезвычайно мрачные, апокалиптичные оттенки. Пока не летают самолеты, заблокированы автострады и железные дороги, между Россией и Италией уже давно вымощены своего рода пешеходные тропы, народные и общественные дипломатии, которые невозможно разрушить. К такого рода тропинкам относится и премия «Радуга», — сказал Парамонов.
В свою очередь, президент ассоциации «Познаем Евразию» профессор Антонио Фаллико отметил, что за 15 лет премия вовлекла несколько тысяч молодых писателей и переводчиков, чьи лучшие работы содержатся в 15 альманахах, которые ежегодно публикуются на итальянском и русском языках. «За эти годы наша работа дала положительный результат. Она побудила молодые таланты посвятить себя созданию рассказов и переводов, в которых они ясным умом уловили противоречия нашего времени, пропустив их через фильтр собственных чувств», — добавил он.
В завершении Фаллико вспомнил слова филолога Дмитрия Лихачева о том, что между русскими и итальянцами исторически существует мощный магнетизм, «который питают их инстинктивные эмоции и влечение к художественной красоте и природе». И этот магнетизм, подчеркнул итальянский профессор, не может быть нарушен никакими политическими обстоятельствами.