Пути сообщений: в Москве наградили молодых писателей и переводчиков

В предыдущие годы награждение проходило в разных городах России и Италии, во время пандемии премия перекочевала в онлайн, но уже последние три года победителей чествуют в торжественной обстановке в российской столице — в Демонстрационном зале ГУМа. Премия «Радуга» учреждена в 2010 году Ассоциацией «Познаем Евразию» (Верона, Италия) и Литературным институтом имени А. М. Горького с целью поддержки творчества молодых писателей и переводчиков в возрасте от 18 до 35 лет как в России, так и в Италии. Вручается она за произведение короткой формы, победителей выбирает профессиональное жюри из обеих стран. Председатель жюри от России — профессор Борис Тарасов — из-за болезни не смог присутствовать на церемонии. Вместо него собравшихся от лица российской части экспертного совета поприветствовал писатель, ректор Литинститута Алексей Варламов. Он отметил, что потребность выражать свои чувства и осмыслять жизнь через художественное слово — это то, что движет молодыми людьми сегодня по всему миру.