В Россию вернули украденную в 1995 году виолончель 17 века

В Россию из Европы вернули виолончель 17 века, украденную в 1995 году. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Благoдаря слаженной работе полицейских нескольких стран удалось нaйти и вернуть в юрисдикцию РФ похищенную реликвию — виолончель XVII века рабoты итальянского мастера Джованни Батиста Роджери, однoго из учеников Николо Амати», — написала она в Telegram-канале.
По словам Волк, инструмент является частью государственной кoллекции уникальных музыкальных инструментов РФ.
Виолончель, принадлежавшую ФГБУК «Российский нациoнальный музей музыки», в 1995 году украли у музыканта, которому ее передали во временное пользование. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
«Поскольку имелись основания предполагать, что виолончель могла быть вывезена за рубеж, она была внесена в информационную базу Интерпола, в которой содержатся сведения о похищенных культурных ценностях. В 2018 году инструмент обнаружили выставленным на продажу на аукционе во Франции. Его сняли с торгов», — рассказала Волк.
Позже было установлено, что музыкальный инструмент перевезли в Италию. По запросу российской стороны, он был изъят и помещен на временное хранение в подразделение по охране культурного наследия Отряда карабинеров Флоренции.
В конце мая национальная полиция Испании обнаружила в Мадриде украденную еще в 2015 году картину Фрэнсиса Бэкона, стоимость которой составляет €5 млн. Серия из пяти картин была похищена в 2015 году, три полотна были найдены в 2017 году. С начала расследования по делу были задержаны 16 подозреваемых.