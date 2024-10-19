В Россию вернули украденную в 1995 году виолончель 17 века

В конце мая национальная полиция Испании обнаружила в Мадриде украденную еще в 2015 году картину Фрэнсиса Бэкона, стоимость которой составляет €5 млн. Серия из пяти картин была похищена в 2015 году, три полотна были найдены в 2017 году. С начала расследования по делу были задержаны 16 подозреваемых.