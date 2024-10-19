Ярославль возобновил прерванное в 2022 году авиасообщение с Москвой

Прямое авиационное сообщение между Ярославлем и российской столицей, которое было приостановлено два года назад, возобновилось, об этом заявил глава Ярославской области Михаил Евраев.
«Возобновили авиасообщение с Москвой. Первый рейс из столицы сегодня прибыл в ярославский аэропорт», — написал он в Telegram.
Губернатор проинформировал, что первым из Москвы прибыл самолёт авиакомпании «РусЛайн». Он уточнил, что полёты осуществляются по пятницам и воскресеньям. Задействованы воздушные суда Bombardier CRJ100/200.
«Перелёт длится всего час. Также из Ярославля на сегодня летают самолёты в Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Казань. Работаем над открытием рейсов в Екатеринбург, Челябинск, Тюмень», — говорится в публикации.
Ранее государственный секретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что у Владикавказа и Архангельска появится прямое авиасообщение с белорусскими городами.