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Ярославль возобновил прерванное в 2022 году авиасообщение с Москвой

Полёты осуществляются по пятницам и воскресеньям.

Источник: Аргументы и факты

Прямое авиационное сообщение между Ярославлем и российской столицей, которое было приостановлено два года назад, возобновилось, об этом заявил глава Ярославской области Михаил Евраев.

«Возобновили авиасообщение с Москвой. Первый рейс из столицы сегодня прибыл в ярославский аэропорт», — написал он в Telegram.

Губернатор проинформировал, что первым из Москвы прибыл самолёт авиакомпании «РусЛайн». Он уточнил, что полёты осуществляются по пятницам и воскресеньям. Задействованы воздушные суда Bombardier CRJ100/200.

«Перелёт длится всего час. Также из Ярославля на сегодня летают самолёты в Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Казань. Работаем над открытием рейсов в Екатеринбург, Челябинск, Тюмень», — говорится в публикации.

Ранее государственный секретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что у Владикавказа и Архангельска появится прямое авиасообщение с белорусскими городами.