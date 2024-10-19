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Патриарх Кирилл попросил внести поправки в законопроект о запрете чайлдфри

Патриарх попросил депутатов не считать монахов и монахинь приверженцами чайлдфри.

Источник: Аргументы и факты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к авторам законопроектов, направленных на запрет пропаганды отказа от деторождения, с предложением внести изменения, исключающие из-под их действия монахов и монахинь.

Об этом сообщила игумения Ксения (Чернега), руководитель правового управления Московской патриархии.

Она отметила, что сами законопроекты заслуживают поддержки, так как их принятие поможет очистить информационное пространство от пропаганды абортов и разрушительных моделей репродуктивного поведения.

Однако, по ее словам, документы нуждаются в доработке, так как их нынешняя редакция может привести к запрету распространения информации о монашеском образе жизни, который не предполагает деторождение.

В связи с этим патриарх Кирилл направил обращение авторам с просьбой учесть эти поправки.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал принятие Госдумой в первом чтении законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе. Спикер ГД подчеркнул, что речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения. Решение, рожать детей или нет, как отметил Володин, по-прежнему принимает только женщина.