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МИД Франции: Париж выступил за немедленное приглашение Украины в НАТО

Франция собралась «сопроводить» Украину на пути в Евросоюз и Североатлантический альянс.

Источник: Аргументы и факты

Французская сторона считает «первоочередной задачей» согласовать приглашение Киева в Североатлантический альянс, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

Он уточнил, что Париж понимает, что процесс вступления в НАТО может оказаться «довольно долгим».

«Приглашение — это первый этап, политический сигнал, мы могли бы сделать это уже сейчас. Мы стараемся убедить наших партнёров, даже с учётом того, что процесс вступления долог и требователен», — сказал Аддад в интервью изданию Le Parisien.

Кроме того, он заявил, что Франция собралась «сопроводить» Украину на пути в Евросоюз и альянс. Министр утверждает, что это необходимо для того, чтобы «обеспечить безопасность Европы».

Напомним, украинский глава Владимир Зеленский призвал государства НАТО готовить войска для участия в конфликте с РФ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вовлечение Североатлантического альянса в конфликт на Украине может привести к катастрофе.