Порошенко: в первые часы СВО власти Украины «слиняли» из Киева

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что в первые дни после начала специальной военной операции вся власть Украины сбежала из Киева.
«В первые часы я здесь с оружием в руках, когда вся власть слиняла из Киева…», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире украинского телеканала «Прямой».
Кроме того, Порошенко прокомментировал «план победы» украинского главы Владимира Зеленского. Он выразил мнение, что Зеленский требует от Запада «слишком много». В связи с этим данный план является неэффективным.
«Это не план, когда ты говоришь, что вы для меня должны сделать то, то и то, а я буду просто сидеть и ждать, пока вы всё сделаете», — заявил Порошенко.
Напомним, Зеленский представил «мирный план». В частности, речь идёт о приглашении Киева в Североатлантический альянс ещё до завершения конфликта на Украине.
Ранее российский парламентарий Леонид Бабашов заявил, что Зеленский собрался развязать третий мировой конфликт.