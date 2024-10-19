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Порошенко: в первые часы СВО власти Украины «слиняли» из Киева

Кроме того, Порошенко раскритиковал «план победы» Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что в первые дни после начала специальной военной операции вся власть Украины сбежала из Киева.

«В первые часы я здесь с оружием в руках, когда вся власть слиняла из Киева…», — сказал он.

Заявление прозвучало в эфире украинского телеканала «Прямой».

Кроме того, Порошенко прокомментировал «план победы» украинского главы Владимира Зеленского. Он выразил мнение, что Зеленский требует от Запада «слишком много». В связи с этим данный план является неэффективным.

«Это не план, когда ты говоришь, что вы для меня должны сделать то, то и то, а я буду просто сидеть и ждать, пока вы всё сделаете», — заявил Порошенко.

Напомним, Зеленский представил «мирный план». В частности, речь идёт о приглашении Киева в Североатлантический альянс ещё до завершения конфликта на Украине.

Ранее российский парламентарий Леонид Бабашов заявил, что Зеленский собрался развязать третий мировой конфликт.