Покойная звезда шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина ждала трансплантации

По информации StarHit, причиной смерти 31-летней участницы шоу «Холостяк» Вероники Мурашкиной, ушедшей из жизни 17 октября, стала болезнь легких.
Источник рассказал, что ей потребовалась легкая пересадка, однако она не успела дождаться операции. Мурашкина стояла в очереди на трансплантацию, но так и не получила решения по органу.
В 2020 году Вероника попала в автомобильную аварию, в результате чего серьезно повредила ногу и перестала появляться в обществе. После этого она увлеклась бисероплетением и делилась этим занятием в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что у бывшего директора Федеральной миграционной службы России Константина Ромодановского не выдержало сердце.