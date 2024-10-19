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Покойная звезда шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина ждала трансплантации

Причиной смерти стала болезнь легких.

Источник: Аргументы и факты

По информации StarHit, причиной смерти 31-летней участницы шоу «Холостяк» Вероники Мурашкиной, ушедшей из жизни 17 октября, стала болезнь легких.

Источник рассказал, что ей потребовалась легкая пересадка, однако она не успела дождаться операции. Мурашкина стояла в очереди на трансплантацию, но так и не получила решения по органу.

В 2020 году Вероника попала в автомобильную аварию, в результате чего серьезно повредила ногу и перестала появляться в обществе. После этого она увлеклась бисероплетением и делилась этим занятием в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что у бывшего директора Федеральной миграционной службы России Константина Ромодановского не выдержало сердце.