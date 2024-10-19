Пленный: «элитная» бригада ВСУ ни разу не была на ротации с начала СВО

Находившаяся в Угледаре в Донецкой народной республике «элитная» 72-я бригада Вооружённых сил Украины ни разу не была на ротации с начала специальной военной операции, заявил украинский пленный Алексей Стуков.
«Я устал и морально, и физически. Четыре года я служил в 72-ой бригаде, у нас ни разу не было ротации Нас не отводили, чтобы укомплектовать, отдохнуть. Просто пичкали, пичкали людьми. Это очень тяжело», — цитирует его слова РИА Новости.
Украинец уточнил, что он перевёлся в роту РЭБ, но вскоре его вновь перевели в мотострелки и отправили на донецкий участок.
Стуков рассказал, что попал в плен в окрестностях Донецка. Вместе с ним сдались ещё шесть человек.
Он добавил, что украинские командиры приказали ему и его сослуживцам приехать на позиции без вещей. В результате бойцы ВСУ попали в окружение, командиры не собирались им помогать.
«Нас привезли среди ночи. Привезли, посадили в блиндаж, сказали ждать команды. Не было ни воды, не пищи. Делать было нечего, либо помирать в блиндаже, либо сдаться», — сказал пленный.
Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что пленные бойцы Вооружённых сил Украины просят предоставить им гражданство Российской Федерации.