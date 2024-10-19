Приморцы готовы сменить работу только за двойную зарплату

Исследование НАФИ показало, что каждый пятый сотрудник в регионе готов уйти, если на новой работе ему предложат вдвое большую зарплату. Каждого третьего устроит предложение наполовину большее, чем он получает сейчас. Ещё 11 процентам будет достаточно повышения зарплаты на 10 процентов.