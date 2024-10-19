Приморцы готовы сменить работу только за двойную зарплату

Больше половины приморцев, которые в настоящий момент ищут работу, не готовы снижать свои зарплатные ожидания даже в обмен на гарантированное трудоустройство. Об этом сообщает кадровая служба hh.ru со ссылкой на собственные исследования.
Заявили об этом 51 процент жителей Приморья, которые приняли участие в опросах сервиса. По сравнению с предыдущим кварталом количество тех, кто намеревается твёрдо отстаивать свои зарплатные притязания, снизилось на 1 процент.
Наибольшую принципиальность в этом вопросе склонны проявлять соискатели из сферы транспорта и логистики. А чаще всего идти на уступки в вопросах зарплаты готовы специалисты в области масс-медиа и информационных технологий.
На фоне кадрового кризиса в регионе и нехватки рабочих рук работодатели всё чаще стали переманивать работников на более высокие зарплаты. Исследования показали, что эта стратегия даёт определённые плоды. Правда, предложение должно быть весомым.
Исследование НАФИ показало, что каждый пятый сотрудник в регионе готов уйти, если на новой работе ему предложат вдвое большую зарплату. Каждого третьего устроит предложение наполовину большее, чем он получает сейчас. Ещё 11 процентам будет достаточно повышения зарплаты на 10 процентов.
Не готовы сменить существующую работу на предложение другого работодателя только три процента респондентов.