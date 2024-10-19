Технолог назвала три признака опасного для здоровья сливочного масла

При изготовлении сливочного масла недопустимо добавление растительных жиров. Но это не единственная деталь, на которую нужно обратиться внимание при выборе товара, указывает в разговоре с aif.ru заместитель директора Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии» Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Марина Положишникова.



«При хранении сливочное масло подвергается окислительной порче, из-за которой появляется прогорклый запах, салистый вкус и, самое главное, накопление токсичных продуктов распада жирных кислот (альдегидов, кетонов, перекисей)», — указывает Положишникова.



Чем дольше хранилось масло, тем больше будут проявляться эти признаки, даже в пределах установленного срока годности.



Важно обратить внимание на образование более темного слоя на поверхности — «штаффа», предупреждает технолог. Правила торговли, которые действовали в советский период, предусматривали зачистку этого слоя перед продажей. Употреблять такое масло не только нежелательно, но и небезопасно.



На сковороде сливочное масло не должно пениться, шипеть, разбрызгиваться, хотя его поведение при контакте с горячей поверхностью достаточно сильно зависит от температуры и от содержания воды в продукте.



«А вот ярко желтый цвет необязательно сигнализирует о подделке, — объясняет Положишникова. — Его источником часто является пищевой краситель каротин, который разрешено применять, особенно в зимний период, когда в молоке снижено содержание природных пигментов».



На разрезе масло должно иметь блестящую и сухую поверхность. При комнатной температуре оно приобретает более мягкую консистенцию.



Достаточно частые дефекты — крошливая или мягкая (слабая) консистенция, заметное отделение влаги («крупная слеза»), прогорклый, окисленный запах, невыраженный (пустой) вкус, неравномерная окраска. Все это тоже признаки если не подделки, то испорченного товара, заключает технолог.