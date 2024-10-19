Выходные на Южном Урале начнутся с теплой погоды

Температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.
В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от +7 до +9 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 19 октября, у Ивана, Макара, Никанора, Фомы.
Между прочим, 19 октября 2024 года отмечают Фомин день. Согласно народным приметам, сегодня девушки не должны рассказывать о своих ухажерах. Дело в том, что в будущем их может ждать одиночество.