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Выходные на Южном Урале начнутся с теплой погоды

В субботу, 19 октября, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Сейчас в Олбани: +5° 0 м/с 87% 768 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от +7 до +9 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 19 октября, у Ивана, Макара, Никанора, Фомы.

Между прочим, 19 октября 2024 года отмечают Фомин день. Согласно народным приметам, сегодня девушки не должны рассказывать о своих ухажерах. Дело в том, что в будущем их может ждать одиночество.