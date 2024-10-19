Китайский робот-бегун разогнался в кроссовках до 3,6 метров в секунду

Китайская компания Robot Era установила рекорд скорости для своего робота-бегуна. По информации издания New Atlas, новая модель Star1 продемонстрировала свою способность эффективно передвигаться по сложному рельефу.
Оснащенный беговыми кроссовками, гуманоид разогнался до 3,6 метра в секунду и удерживал этот темп в течение 34 минут.
Инженеры Robot Era подчеркнули, что правильная обувь играет важную роль: гуманоид в кроссовках обогнал аналогичного робота Star1, который бежал без обуви. Тестирование проходило в условиях пустыни Гоби.
Беговая модель робота оснащена сочлененными моторами с крутящим моментом 400 ньютон-метров и прецизионными планетарными редукторами. Она использует искусственный интеллект (ИИ) для расчета движения своих роботизированных ног. Высота устройства составляет 1,71 метра, а вес — 65 килограммов.
В компании отметили, что управление конечностями робота и его динамическим центром тяжести является ключевым для обеспечения автономного передвижения по сложной местности. Star1 имеет гибкие, адаптивные суставы, которые способны поглощать удары и подстраиваться под неровности поверхности. В то же время, при движении по твердым покрытиям, этот гуманоид демонстрирует жесткость своих «мышц».
Ранее в германском Дрездене состоялось дебютное выступление робота-дирижера MAiRA Pro S.