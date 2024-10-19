Китайский робот-бегун разогнался в кроссовках до 3,6 метров в секунду

В компании отметили, что управление конечностями робота и его динамическим центром тяжести является ключевым для обеспечения автономного передвижения по сложной местности. Star1 имеет гибкие, адаптивные суставы, которые способны поглощать удары и подстраиваться под неровности поверхности. В то же время, при движении по твердым покрытиям, этот гуманоид демонстрирует жесткость своих «мышц».