Депутат Чернышов предложил «импортозаместить» Хэллоуин

«Лучшее решение, на мой взгляд, это ребрендинг Хэллоуина с сохранением большей части атрибутики, но изменением духа. “Макдоналдс” в нашей стране исчез, но он был крайне успешно импортозамещён. То же самое нужно сделать с Хэллоуином. Вместо него нам нужна условная “Ночь таинственных историй”», — сказал депутат в беседе с РИА Новости.