Депутат Чернышов предложил «импортозаместить» Хэллоуин

Российский парламентарий Борис Чернышов выразил мнение, что в РФ следует провести «ребрендинг» американского праздника Хэллоуин.
Во-первых, по словам спикера ГД, необходимо переименовать данный праздник. Чернышов предложил название «Ночь таинственных историй».
Кроме того, изменения должны коснуться «духа» условной «Ночи таинственных историй».
«Лучшее решение, на мой взгляд, это ребрендинг Хэллоуина с сохранением большей части атрибутики, но изменением духа. “Макдоналдс” в нашей стране исчез, но он был крайне успешно импортозамещён. То же самое нужно сделать с Хэллоуином. Вместо него нам нужна условная “Ночь таинственных историй”», — сказал депутат в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время Хэллоуин «транслирует иностранные смыслы, которые в итоге впитывает российская молодёжь». После «ребрендинга» праздник будет популяризировать отечественные символы.
В частности, по словам Чернышова, речь идёт о книгах «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Мастер и Маргарита». Депутат отметил, что данные мистические произведения «не только пугают, но и заставляют думать».
Ранее сообщалось, что в Донецке решили бойкотировать западный праздник Хэллоуин.