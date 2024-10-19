По три самолета МС-21 в год будут выпускать на Иркутском авиазаводе

Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров посетил Иркутский авиационный завод. Генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский рассказал о расширении производственной базы предприятия для серийного выпуска самолетов МС-21. Здесь будут создавать до 36 машин в год или по три самолета в месяц. Уже запланирована закупка свыше 400 единиц оборудования. Об этом сообщают в пресс-службе правительства России.