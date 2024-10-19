Двухполосный мост через реку Витим построят на автодороге Таксимо — Бодайбо

На севере Иркутской области построят мост. Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приангарья объявило аукцион на возведение перехода через реку Витим, Витим на автомобильной дороге Таксимо — Бодайбо. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.
Заказчик работ — Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области. Максимальная стоимость контракта составляет 12,51 млрд рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 7 ноября. 11 ноября будут известны итоги.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Длина двухполосного моста через Витим будет достигать 414 метров.
Напомним, пассажирский поезд сбил микроавтобус в Иркутской области. Водитель машины нарушил правила дорожного движения, решив проехать по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал. В итоге погиб, прокуратура начала проверку.