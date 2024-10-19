Двухполосный мост через реку Витим построят на автодороге Таксимо — Бодайбо

На севере Иркутской области построят мост. Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приангарья объявило аукцион на возведение перехода через реку Витим, Витим на автомобильной дороге Таксимо — Бодайбо. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.