В Омск прибыли сокровища Эрмитажа

Особый интерес вызывают слепок ладони и посмертная маска Петра I, костюм императора и чучело его любимой собачки! Выставка предлагает погрузиться в атмосферу XVIII века: ощутить запахи и звуки эпохи, сфотографироваться с дамами и кавалерами, пройти школу юнг и даже «поздороваться» с самим императором.