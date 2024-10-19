В Омск прибыли сокровища Эрмитажа. Уникальные экспонаты прибыли в Омск для выставки «Петр I и его эпоха».
Группа хранителей, реставраторов и сотрудников музея имени Врубеля бережно распаковывает и осматривает 228 уникальных предметов Петровской эпохи из Эрмитажа. Среди них — парные портреты Петра I и Екатерины I, утвержденные самим царем, множество других картин и гравюр, личные вещи императора и многое другое.
Особый интерес вызывают слепок ладони и посмертная маска Петра I, костюм императора и чучело его любимой собачки! Выставка предлагает погрузиться в атмосферу XVIII века: ощутить запахи и звуки эпохи, сфотографироваться с дамами и кавалерами, пройти школу юнг и даже «поздороваться» с самим императором.
Для детей и взрослых подготовлены увлекательные интерактивные зоны, игровые занятия и образовательная программа. Выставка будет работать с 25 октября 2024 до 23 июня 2025 года.