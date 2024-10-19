Цветы, как в «Служебном романе», и игры-антистресс: проверили 7 способов выжить в офисной рутине — вот, что сработало

Помните офис из фильма «Служебный роман»? Огромный опенспейс версии 1977 года, хаотично расставленные столы, пишущие машинки, бумаги и много комнатных цветов. Идею оживить рабочее место зеленью взяла именно оттуда. Только вместо фикуса или герани присмотрелась к модным нынче суккулентам — это растения, запасающие влагу. Выбрала крошечный, с половину ладони, кактус. В магазине пообещали, что если его любить и хотя бы раз в месяц поливать, то он от счастья непременно расцветет. Теперь мысль о том, что в редакции меня ждет цветок, пусть даже колючка, почему-то вызывает улыбку.