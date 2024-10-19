Цветы, как в «Служебном романе», и игры-антистресс: проверили 7 способов выжить в офисной рутине — вот, что сработало

«Скоро там обед? А то уже целых семь минут работаем», — гуляет по интернету смешная картинка с плачущим котом за ноутбуком. Но в каждой шутке доля правды. Сохранять продуктивность с утра до вечера, особенно осенью, когда за окном слякоть, холодно и темнеет все раньше, не просто. Хочется домой, завернуться в теплое одеяло и поспать. Как сделать трудовые часы эффективнее и приятнее, КП-Иркутск спросила практикующего психолога, НЛП-мастера, гештальт-терапевта Анастасию Охтонину.
Помните офис из фильма «Служебный роман»? Огромный опенспейс версии 1977 года, хаотично расставленные столы, пишущие машинки, бумаги и много комнатных цветов. Идею оживить рабочее место зеленью взяла именно оттуда. Только вместо фикуса или герани присмотрелась к модным нынче суккулентам — это растения, запасающие влагу. Выбрала крошечный, с половину ладони, кактус. В магазине пообещали, что если его любить и хотя бы раз в месяц поливать, то он от счастья непременно расцветет. Теперь мысль о том, что в редакции меня ждет цветок, пусть даже колючка, почему-то вызывает улыбку.
Зелени много не бывает, решила я. Так появилась фотография леса на экране компьютера, а под рукой — изумрудные блокнот и ручка. Говорят, зеленый успокаивает, помогает сконцентрироваться. Никогда не была фанатом этого цвета, но ради эксперимента окружила себя им, и спустя пару дней заметила, что действительно стала меньше волноваться, решая сложные задачи. Или это эффект плацебо?
— То, что цвета влияют на наше психологическое состояние, подтверждено научно. Так же, как и зеленый, нас успокаивают синий, черный и серый. Если же вам нужно фонтанировать идеями, то пусть перед глазами будет яркий желтый или оранжевый цвет. Красный тоже бодрит, но может вызвать перевозбуждение — с ним не переборщите.
Ну и последний штрих — наведение порядка. Убрала со стола красивый, но бесполезный бумажный календарь, который не переворачивала аж с августа, выкинула скопившиеся за пять лет исписанные черновики и блокноты. Чем больше свободного пространства, тем легче думать.
Дедлайн горит, начальство торопит, вы ни на минутку не поднимаете головы от компьютера… Как вдруг продуктивность резко падает, мысль заходит в тупик и весь проект, к вашему ужасу, встает на «стоп». Знакомо? Мне точно да.
— Беспрерывно трудиться по три-четыре часа — не лучший вариант. Организму необходима разгрузка. В идеале это должна быть смена деятельности. Час поработали — на пять-семь минут встали, прогулялись по офису, вышли на улицу подышать воздухом. Если вам приходится постоянно общаться, вести переговоры, то стоит ту же пятиминутку провести в тишине, восстановить ресурсы. Когда у вас весь день активная деятельность, много ходьбы — в перерыве присядьте, почитайте пару страниц книги.
Усилием воли отправила себя на передышку во двор, а после вернулась к обязанностям со свежей головой.
Вот бы установить в офисе боксерскую грушу! Или устроить комнату-антистресс, где все можно крушить и ломать. Мы об этом мечтаем уже года два. А то, бывает, нахамят с утра в автобусе, приходишь не в духе, пар некуда спустить. Бац — разбил пару тарелок, и полегчало бы…
На радость коллегам нашла недорогую (за 280 рублей) альтернативу: дартс. Выстроилась очередь! Хватаем по дротику и яростно швыряем в мишень. Кто кого на ней представлял, обсуждать не стали, от греха подальше. Но то, что развеселились, факт. Статьи в хорошем настроении пишутся намного быстрее.
А вот мягкие игрушки-антистресс, которые нужно мять изо всех сил, чтобы успокоиться, удовольствия приносят гораздо меньше.
Друг, работающий на заводе, советует:
— Поспи после обеда. И сил прибавится!
У них, как детском саду, сончас обязателен. Когда я завалилась на диван в редакции после плотной трапезы, коллеги глянули на меня с легкой завистью. Задач навалом, статьи пора сдавать, когда ж тут разлеживаться? Спрятаться от укоров совести не удалось даже под уютным пледом, который я захватила из дома. Спустя пару минут сидела за компьютером рядом со всеми.
Только вот сон уже взял свое, глаза слипаются. Поискала в сети быстрые способы взбодриться и нашла мини-тренировку. Даже со стула вставать не надо!
Итак, повороты головы — по 10 раз влево и вправо. Затем выполняю подъемы плеч, будто бы ими пожимаю в ответ на чей-то вопрос. Бодро, на аккуратно вращаю кистями и локтями. Затем разминаю бока: наклоняюсь то в одну сторону, то в другую. И даже хожу на месте: стопы по очереди поднимаю, опускаю, машу руками. Спать в итоге расхотелось.
Неделя пролетела незаметно. Все материалы и проекты я завершила точно в срок, и даже остались силы и настроение пойти с подругами в кафе — отметить вечер пятницы.
Создаем уют.
Девушка-стажер спросила, можно ли принести в офис… тапочки. И тут мы всем коллективом задумались: не разболтает ли это трудовую дисциплину? Неслучайно же в школе, например, ребята ходят в форме.
— Если в компании нет строго дресс-кода, почему бы не одеться удобно, — успокаивает психолог. — Дискомфорт от тесных туфель будет только отвлекать от мыслительного процесса. То же самое касается и остальных условий. Одним легче сконцентрироваться под музыку в наушниках, другим важно поставить перед глазами фотографию семьи, третьим нужна большая кружка, чтобы весь день пить горячий чай, как дома. Тогда в офис будет идти приятно.