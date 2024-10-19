В Омском Городском саду появится новое освещение за 10 млн рублей

В Омске определился подрядчик, который займется освещением недавно открытого Городского сада.
Согласно данным сайта госзакупок, контракт на благоустройство территории сада заключен за 10,6 млн рублей. Имя победителя торгов пока не разглашается.
В рамках проекта планируется установка дополнительного освещения на участке сада, ограниченном проспектом Маркса, улицами Короленко, Ленина и Броз Тито.
Подрядчик должен выполнить работы по установке фонарей в течение 20 дней после заключения контракта. Напомним, что Городской сад был открыт в центре Омска 18 сентября.