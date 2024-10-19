Понасенкову отказали в рассмотрении жалобы об исключении его из иноагентов

Верховный суд России отклонил жалобу блогера Евгения Понасенкова* на решение об отказе исключить его из соответствующего реестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Представитель суда уточнила, что жалоба Понасенкова не была передана для рассмотрения в судебном заседании.
Понасенков был внесен в реестр иностранных агентов в 2022 году.
Минюст в ходе последней проверки обратил внимание, что выявил факты иностранного влияния. Например, в публикациях Понасенкова была обнаружена идея «превосходства европейской государственности перед российским политическим строем». Кроме того, блогер неоднократно выезжал из РФ и записывал за границей ролики.
Также указано, что автор видео призывал Россию равняться на государственное устройство стран ЕС. Кроме того, он сомневался в «легитимности и авторитетности» российских лидеров.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.