Понасенкову отказали в рассмотрении жалобы об исключении его из иноагентов

Минюст в ходе последней проверки обратил внимание, что выявил факты иностранного влияния. Например, в публикациях Понасенкова была обнаружена идея «превосходства европейской государственности перед российским политическим строем». Кроме того, блогер неоднократно выезжал из РФ и записывал за границей ролики.