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«РВ»: бронегруппа военных РФ совершила неожиданный прорыв в Курской области

Российский десант прорвался к Викторовке.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие совершили прорыв к населённому пункту Викторовка, расположенному под Курском, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Неожиданный прорыв в Курской области: российская бронегруппа с боями прорвалась к Викторовке. Российские штурмовики при поддержке бронетехники начали прорыв в направлении Викторовки под Малой Локней», — говорится в публикации.

Военкоры отметили, что часть техники РФ была «подбита» противником, но российский десант спешился и продолжил атаковать ВСУ.

В материале указывается, что запись была геолоцирована военными аналитиками с Украины.

Ранее сообщалось, что около 300 боевиков Вооружённых сил Украины самовольно покинули свои позиции в районе Толстого Луга Курской области в попытке сбежать из окружения.