Российские военнослужащие совершили прорыв к населённому пункту Викторовка, расположенному под Курском, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Неожиданный прорыв в Курской области: российская бронегруппа с боями прорвалась к Викторовке. Российские штурмовики при поддержке бронетехники начали прорыв в направлении Викторовки под Малой Локней», — говорится в публикации.
Военкоры отметили, что часть техники РФ была «подбита» противником, но российский десант спешился и продолжил атаковать ВСУ.
В материале указывается, что запись была геолоцирована военными аналитиками с Украины.
Ранее сообщалось, что около 300 боевиков Вооружённых сил Украины самовольно покинули свои позиции в районе Толстого Луга Курской области в попытке сбежать из окружения.