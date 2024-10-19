До +9 градусов потеплеет в Иркутске в субботу, 19 октября

— На территории региона, по прогнозу: переменная облачность, преимущественно без осадков, местами в северных и западных районах небольшой мокрый снег и снег, ветер юго-восточный, юго-западный, в западных районах западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 13 м/с, — говорят синоптики.