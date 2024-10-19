До +9 градусов потеплеет в Иркутске в субботу, 19 октября

В субботу, 19 октября, температура воздуха в столице Приангарья поднимется до +7…+9 градусов. Осадки не ожидаются. Порывы юго-восточного достигнут 5−10 м/с. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского УГМС.
— На территории региона, по прогнозу: переменная облачность, преимущественно без осадков, местами в северных и западных районах небольшой мокрый снег и снег, ветер юго-восточный, юго-западный, в западных районах западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 13 м/с, — говорят синоптики.
Воздух прогреется в среднем до +2…+7 градусов. При облачной погоде будет прохладнее: −1…-6 градусов. В южных районах при малооблачно погоде столбик термометра поднимется до +12.