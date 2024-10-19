Виталий Хоценко назначил Ивана Колесника зампредседателем Правительства региона

Иван Иванович Кротт в статусе министра образования сосредоточится на новом президентском национальном проекте «Молодёжь и дети», модернизации инфраструктуры детского оздоровительного отдыха, которая тоже переходит в ведомство Минобра. Кроме того, количество задач возрастает, отметил Хоценко, и в части реализации программы по капитальному ремонту школ детских садов и зданий колледжей.