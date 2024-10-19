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Виталий Хоценко назначил Ивана Колесника зампредседателем Правительства региона

На оперативном совещании с правительством области, министрами, руководителями ведомств и главами муниципалитетов Виталий Хоценко объявил о кадровых решениях.

Источник: Комсомольская правда

Виталий Хоценко расшили полномочия министра спорта Ивана Колесника. На оперативном совещании с правительством области, министрами, руководителями ведомств и главами муниципалитетов он представил его как заместителя председателя Правительства региона.

«Иван Андреевич Колесник назначается заместителем председателя правительства региона. Курировать будет Минспорта, Минкультуры, Минобразования и Управление по молодежной политике. Исполнять обязанности министра спорта будет Ольга Геннадьевна Степанова», — отметил губернатор Омской области.

Иван Иванович Кротт в статусе министра образования сосредоточится на новом президентском национальном проекте «Молодёжь и дети», модернизации инфраструктуры детского оздоровительного отдыха, которая тоже переходит в ведомство Минобра. Кроме того, количество задач возрастает, отметил Хоценко, и в части реализации программы по капитальному ремонту школ детских садов и зданий колледжей.