Виталий Хоценко назначил Ивана Колесника зампредседателем Правительства региона

Виталий Хоценко расшили полномочия министра спорта Ивана Колесника. На оперативном совещании с правительством области, министрами, руководителями ведомств и главами муниципалитетов он представил его как заместителя председателя Правительства региона.
«Иван Андреевич Колесник назначается заместителем председателя правительства региона. Курировать будет Минспорта, Минкультуры, Минобразования и Управление по молодежной политике. Исполнять обязанности министра спорта будет Ольга Геннадьевна Степанова», — отметил губернатор Омской области.
Иван Иванович Кротт в статусе министра образования сосредоточится на новом президентском национальном проекте «Молодёжь и дети», модернизации инфраструктуры детского оздоровительного отдыха, которая тоже переходит в ведомство Минобра. Кроме того, количество задач возрастает, отметил Хоценко, и в части реализации программы по капитальному ремонту школ детских садов и зданий колледжей.