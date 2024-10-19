Карантинный режим установили в Баяндаевском районе из-за сибирского шелкопряда

Карантинный фитосанитарный режим установлен в Баяндаевском лесничестве из-за сибирского шелкопряда. Ограничен участок площадью 376,6 тысяч га, сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия.
— Приказом надзорного ведомства утверждена программа локализации очага карантинного объекта и его ликвидации в границах карантинной фитосанитарной зоны. Контроль исполнения мероприятий осуществляют должностные лица надзорного ведомства, — говорят в Россельхознадзоре.
Ранее карантинные фитосанитарные зоны по сибирскому шелкопряду были установлены в Чунском, Осинском, Усть-Удинском, Нукутском, Ольхонском и Балаганском районах Приангарья.
Напомним, на Иркутском авиационном заводе будут создавать до 36 самолетов МС-21 в год или по три машины в месяц. Уже запланирована закупка свыше 400 единиц оборудования.