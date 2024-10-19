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Карантинный режим установили в Баяндаевском районе из-за сибирского шелкопряда

Ранее карантин объявили в Чунском, Осинском, Усть-Удинском, Нукутском, Ольхонском и Балаганском районах.

Источник: Комсомольская правда

Карантинный фитосанитарный режим установлен в Баяндаевском лесничестве из-за сибирского шелкопряда. Ограничен участок площадью 376,6 тысяч га, сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия.

— Приказом надзорного ведомства утверждена программа локализации очага карантинного объекта и его ликвидации в границах карантинной фитосанитарной зоны. Контроль исполнения мероприятий осуществляют должностные лица надзорного ведомства, — говорят в Россельхознадзоре.

Ранее карантинные фитосанитарные зоны по сибирскому шелкопряду были установлены в Чунском, Осинском, Усть-Удинском, Нукутском, Ольхонском и Балаганском районах Приангарья.

Напомним, на Иркутском авиационном заводе будут создавать до 36 самолетов МС-21 в год или по три машины в месяц. Уже запланирована закупка свыше 400 единиц оборудования.