Погода в Омской области на три дня: от дождя до снега

Как рассказали в Обь-Иртышском УГМС в ближайшие три дня погода в Омске будет изменчивой. Днем достаточно тепло от плюс 6 до плюс 13. Самым теплым днем будет воскресенье.
Подробный прогноз на три дня:
19 октября:
Ночь: −2° до −7°, без осадков. Ветер 2−7 м/с.
День: +6° до +11°, без осадков. Ветер 2−7 м/с.
20 октября:
Ночь: −4° до +1°, местами небольшой дождь. Ветер 8−13 м/с.
День: +8° до +13°, местами небольшой дождь. Ветер 8−13 м/с.
21 октября:
Ночь: −2° до +3°.
День: +3° до +8°. Ожидаются дождь и мокрый снег.
Данные предоставлены Обь-Иртышским УГМС.