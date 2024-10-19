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Погода в Омской области на три дня: от дождя до снега

Обь-Иртышское УГМС рассказала о погоде в Омске на ближайшие три дня.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали в Обь-Иртышском УГМС в ближайшие три дня погода в Омске будет изменчивой. Днем достаточно тепло от плюс 6 до плюс 13. Самым теплым днем будет воскресенье.

Подробный прогноз на три дня:

19 октября:

Ночь: −2° до −7°, без осадков. Ветер 2−7 м/с.

День: +6° до +11°, без осадков. Ветер 2−7 м/с.

20 октября:

Ночь: −4° до +1°, местами небольшой дождь. Ветер 8−13 м/с.

День: +8° до +13°, местами небольшой дождь. Ветер 8−13 м/с.

21 октября:

Ночь: −2° до +3°.

День: +3° до +8°. Ожидаются дождь и мокрый снег.

Данные предоставлены Обь-Иртышским УГМС.