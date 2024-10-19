В выходные дни в Воронежской области пройдут небольшие дожди

В субботу и воскресенье, 19 и 20 октября, на территории региона будет по-октябрьски зябко. Но шкала градусника не опуститься ниже 0 градусов. Днем максимальная температура воздуха ожидается до 12 градусов тепла. Пройдут дожди. Погоду области определит тыловая часть циклона. Об этом сообщил местный гидрометцентр.
Сегодня в субботу, 19 октября, на территории региона облачно с прояснениями. Днем местами небольшие дожди. Ветер северный 6−11 м/с. Температура днем 4−9° тепла.
В Воронеже облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северный. Температура днем 7−9° тепла.
В воскресенье, 20 октября, по области облачно с прояснениями. Ночью и днем местами небольшие дожди. Ветер северный 6−11 м/с. Температура ночью 0−5°, днем 7−12° тепла.
В Воронеже облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура ночью 2−4° тепла, днем 9−11° тепла.
В понедельник, 21 октября, в Воронежской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 6−11 м/с. Температура ночью от 1−6° тепла, днем 8−13°.
В Воронеже без существенных осадков. Температура ночью 4−6° тепла, днем 11−13° тепла.
Самый теплый день 19 октября наблюдался в 2018 году, тогда зафиксировали 21,3° выше ноля. Минимальная температура воздуха 19 октября была в 1949 году, термометр показал 10,2° мороза.