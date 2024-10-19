В выходные дни в Воронежской области пройдут небольшие дожди

В субботу и воскресенье, 19 и 20 октября, на территории региона будет по-октябрьски зябко. Но шкала градусника не опуститься ниже 0 градусов. Днем максимальная температура воздуха ожидается до 12 градусов тепла. Пройдут дожди. Погоду области определит тыловая часть циклона. Об этом сообщил местный гидрометцентр.