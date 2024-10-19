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На юг Башкирии придут дожди

Какими будут выходные в республике, рассказали синоптики.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на выходные в Башкирии. По словам синоптиков, жителей республики ждут солнечные и теплые дни.

Так, в субботу, 19 октября, на большей территории региона будет сухо, на юге же могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха днем прогреется до +7…+12°.

Характер погоды не изменится и в воскресенье, 20 октября.

— Ожидается, что в воскресенье не будет существенных осадков, в южных районах прогнозируется небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −2…-7°, местами до +3°, днем +7…+12°, — рассказали в Башгидрометцентре.

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