На следующей неделе омичей ждёт потепление до +10 градусов

На предстоящей неделе в Омской области ожидается переменчивая погода. В начале недели сохранятся прохладные условия с умеренными осадками, а к выходным прогнозируется потепление и дожди.
Понедельник и вторник будут относительно холодными: дневная температура воздуха составит +5…+8 °C. Ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Ветер преимущественно западного направления, со скоростью до 5−7 м/с, что может усилить ощущение холода.
В среду и четверг, 23 и 24 октября, температурный фон останется на уровне +7…+10 °C, возможны небольшие прояснения, но дожди сохранятся. Ветер усилится до 8−10 м/с, а атмосферное давление будет немного понижено, что может создать дискомфорт для метеозависимых людей.
В пятницу и субботу, 25 и 26 октября, погода сохранится такой же, однако вместе с этим возрастает вероятность дождей, которые могут сменяться мокрым снегом. Ночная температура воздуха снизится до −1…+2 °C, что может привести к образованию наледи на дорогах. Ветер в течение недели останется переменным, в основном западных направлений.