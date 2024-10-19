На следующей неделе омичей ждёт потепление до +10 градусов

В пятницу и субботу, 25 и 26 октября, погода сохранится такой же, однако вместе с этим возрастает вероятность дождей, которые могут сменяться мокрым снегом. Ночная температура воздуха снизится до −1…+2 °C, что может привести к образованию наледи на дорогах. Ветер в течение недели останется переменным, в основном западных направлений.