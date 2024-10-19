В аэропорту Перми на шесть часов задержали рейс до Сочи

В аэропорту Перми 19 октября на шесть часов задерживается вылет рейса N4424 авиакомпании Nordwind до Сочи. Самолет пока не вылетел в Пермь. Причиной мог стать сильный туман в районе аэропорта «Большое Савино».
По расписанию рейс N4423 должен был вылететь в 01:35 по местному времени. По данным онлайн-табло аэропорта Сочи и сервиса Flightradar, самолет пока находится в Сочи.
По информации онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», время прилета рейса N4423 перенесли с 07:15 на 13:00, вылет в Сочи рейса N4424 — с 08:30 на 14:15.
Все ночные и утренние рейсы 19 октября с 02:00 до 07:25 из Перми вылетели.
К 10:00 туман в Перми полно рассеялся. В городе ясно, видимость — 15 км. Днем температура воздуха составит +6…+8 градусов.