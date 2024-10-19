Подготовить машины к зиме рекомендуют хабаровские спасатели

В некоторых районах уже выпал первый снег, скоро зима придет и в южные района: на дорогах возможен гололед.
Как сообщили в МЧС, ближе к холодам нужно заменить в автомобиле все технические жидкости и масло. Летние шины нужно заменить на зимние. Ездить на летней резине опасно: она не предназначена для езды при температуре воздуха меньше +5 +7 градусов.
Перед дальними поездками стоит уточнять прогноз погоды и проверить техническое состояние авто. Если видимость на дороге недостаточная, начались сильные осадки, то нужно максимально снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди двигающихся транспортных средств. Внешние световые приборы должны быть всегда включены.
В дальнюю дорогу с собой нужно взять запас еды и воды, трос для буксировки, теплые вещи. Все гаджеты должны быть заряжены. О маршруте уведомите родных и близких. В случае экстренной ситуации — нужно звонить по номеру 112.