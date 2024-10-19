Подготовить машины к зиме рекомендуют хабаровские спасатели

Как сообщили в МЧС, ближе к холодам нужно заменить в автомобиле все технические жидкости и масло. Летние шины нужно заменить на зимние. Ездить на летней резине опасно: она не предназначена для езды при температуре воздуха меньше +5 +7 градусов.