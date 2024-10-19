Блогер Мэддисон: если придется работать, то прежде всего думаю о сфере секс-услуг

— Не самое большое количество стримов связано с тем, что я только прилетел и решаю бытовые вопросы. Получаю документы, обустраиваю жилье. Здесь этот процесс более трудный и долгий, чем у нас, так как в США отсутствуют «Госуслуги», а ремонт жилья и мебель стоят дороже. В этом месяце стримы станут более регулярными. Я думаю, что я буду стримить минимум в три раза чаще, чем когда был на родине. Если посчитать разницу в ценах, то для нормальной жизни тут мне надо получать больше минимум в три раза, чем в России, а значит и стримить в три раза больше.