Ядерщик Ожаровский: атомная электростанция страшнее любой «грязной бомбы»

«Радиологическое оружие нигде так и не было принято на вооружение ни в одной стране. У него мало плюсов и очень много минусов, из которых главный — очень медленное действие. Даже после получения человеком смертельной дозы радиации наступает фаза “ходячего трупа”: солдат остается боеспособным, но гарантированно погибнет через несколько дней или недель с почти нулевыми шансами шансами на спасение. Можно вспомнить, как пожарные, ликвидировавшие аварию на ЧАЭС и получившие очень большую дозу радиации, умирали потом в московском госпитале. Генералам такое оружие не интересно, и если уж решили идти против законов и конвенций, намного выгоднее использовать оружие химическое», — отметил Ожаровский.