Топ-25 сериалов американского канала HBО, которые стоит посмотреть каждому

* Одна из самых популярных и успешных телевизионных саг в истории, основанная на цикле романов «Песнь льда и огня» американского писателя-фантаста Джорджа Р. Р. Мартина. В свою очередь Мартин вдохновлялся реальными событиями истории, такими как Война Алой и Белой розы, «Черный ужин», Резня в Гленко, осада Константинополя арабами в 717−718 годах, а также историческими персонажами — Вильгельмом Завоевателем, Эдвардом Ланкастерским, Ричардом III. Если вы знаток истории, искать в сериале исторические параллели и отсылки вам будет не менее интересно, чем следить за сюжетом.

* Отсутствие сценарных клише: в саге вы не встретите идеальных героев. Интриги и ужасные поступки могут сочетаться с благородством, предательство — с доблестью, ненависть и жажда власти — с самопожертвованием. Сюжетные линии непредсказуемы, ключевые персонажи могут неожиданно погибнуть, а второстепенные герои вдруг выходят на первый план и продвигают действие. Эти повороты будут держать вас в напряжении с первой и до последней серии. Кстати, сама киногруппа до последнего момента старалась сохранить финальную интригу и отсняла несколько вариантов концовки. Даже исполнители главных ролей не догадывались, какая именно развязка будет показана на экране.

* У сериала десятки престижных наград, в том числе 38 премий «Эмми» в разных номинациях, три премии «Хьюго» за лучшую постановку. Исполнитель роли Тириона Ланнистера Питер Динклэйдж четыре раза был удостоен премии «Эмми», а также премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.