Психотерапевт Мартынов: черные практики могут привести к психологическим травмам

«Страх смерти свойствен человеку. Человек может его вытеснять, а может о нем напрямую думать. И продуктивное мышление о смерти приводит человека к тому, что он живет более осознанную и продуктивную жизнь, он понимает, что она конечна и единственная. ~Такие трюки, как гробокопание и гроболежание, направлены на то, чтобы человека встряхнуть~ и привести к тому, чтобы он стал другим, почувствовал себя другим», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» психотерапевт, основатель «Международного института психосоматического здоровья» Сергей Мартынов.