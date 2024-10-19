Северный ветер и осадки ожидаются в Ростове в субботу

Холодно и ненастно будет в Ростове-на-Дону днем 19 октября. Возможны осадки. Об этом можно судить по прогнозу синоптиков.
— Ожидается небольшой дождь. Ветер будет северным и северо-восточным 6−11 м/с. Температура воздуха днем составит +6−8 градусов, — говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
Похожая дождливая погода будет и по региону, плюс в северных территориях может пройти мокрый снег. В целом средняя температура воздуха днем сохранится в пределах + 4−9 градусов.
Добавим, несмотря на дожди, местами в северо-восточных и южных районах Ростовской области прогнозируют чрезвычайную пожароопасность 5 класса.