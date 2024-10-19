В Красноярске открывается ТЮЗ после ремонта

В соцсетях театра рассказали, что для них эти 2 года пролетели за «заботами, хлопотами и серьезным трудом команды». Действительно, несмотря на ремонт, на Малой сцене проводились спектакли, был проведен фестиваль «Язык мира», а также конкурс «Арт-маркет». Также артисты выступали в разных городах края и страны.