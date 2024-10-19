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В Красноярске открывается ТЮЗ после ремонта

Об этом рассказали в соцсетях театра.

Стало известно, что сегодня, 19 октября, после двухлетнего ремонта открывается главное здание ТЮЗа. За это время в здании обновили кровлю, фойе, гримерные комнаты, а также административные кабинеты.

В соцсетях театра рассказали, что для них эти 2 года пролетели за «заботами, хлопотами и серьезным трудом команды». Действительно, несмотря на ремонт, на Малой сцене проводились спектакли, был проведен фестиваль «Язык мира», а также конкурс «Арт-маркет». Также артисты выступали в разных городах края и страны.

«Испытываем трепет, как перед первым свиданием. Ждём ваши счастливые улыбки, радостные лица и влюблённые в театр глаза», — написали в театре.

Отметим, что открытие начнется со спектакля «Алладин. Сын портного».

театр