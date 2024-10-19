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Акушерско-реанимационный корпус планируют построить в Братске

В перинатальном центре Братска помощь получают женщины всего севера Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Акушерско-реанимационный корпус планируют построить в Братске. В нем разместят родовое отделение с индивидуальными родовыми залами, залы операционных, отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, приемно-смотровые помещения для родового отделения. Об этом рассказал градоначальник Александр Дубровин.

— Проект долгожданный и очень необходимый городу, — подчеркнул мэр. — Существующее здание Братского перинатального центра эксплуатируется с 1990 года. Здесь помощь получают не только жительницы Братска и района, но и женщины всего севера Иркутской области.

Тем временем в перинатальном центре Братска продолжается ремонт.

Напомним, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров посетил Иркутский авиационный завод. Ему доложили о расширении производственной базы предприятия для серийного выпуска самолетов МС-21.