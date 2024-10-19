Новая скоростная электричка Красноярск — Назарово — Красная Сопка сэкономит пассажирам время в пути

«Решение о запуске скоростного экспресса принято КрасЖД и компанией “Краспригород” совместно с Правительством Красноярского края, которое выступает заказчиком социально значимых пригородных пассажирских перевозок и новых маршрутов. Назначаем его с учетом пожеланий жителей, для них электрички остаются самым доступным видом транспорта. Отмечу, что ежедневным скоростным пригородным поездом мы связываем центральные и западные районы края впервые за много лет. Безусловно, это улучшит их транспортную доступность и повысит мобильность населения внутри региона», — рассказал начальник КрасЖД Алексей Туманин.