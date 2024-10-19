Новая скоростная электричка Красноярск — Назарово — Красная Сопка сэкономит пассажирам время в пути

Скоростной электропоезд «Западный экспресс» начнет курсировать на Красноярской железной дороге по маршруту Красноярск — Назарово — Красная Сопка — Красноярск.
Сейчас пассажиры пользуются электричками на этом участке три раза в неделю, время в пути из Красноярска до Назарово составляет 5 часов.
Новый «Западный экспресс» будет ежедневным, при этом добираться до крупных городов региона — Ачинска и Назарово — можно будет значительно быстрее. Поездка до Ачинска займет 3 часа, до Назарова — 4 часа, до конечной станции Красная Сопка — 5 часов.
«Решение о запуске скоростного экспресса принято КрасЖД и компанией “Краспригород” совместно с Правительством Красноярского края, которое выступает заказчиком социально значимых пригородных пассажирских перевозок и новых маршрутов. Назначаем его с учетом пожеланий жителей, для них электрички остаются самым доступным видом транспорта. Отмечу, что ежедневным скоростным пригородным поездом мы связываем центральные и западные районы края впервые за много лет. Безусловно, это улучшит их транспортную доступность и повысит мобильность населения внутри региона», — рассказал начальник КрасЖД Алексей Туманин.
КрасЖД планирует задействовать на маршруте современные 4-вагонные комфортабельные электропоезда.
Поездка в электропоезде из Ачинска и Назарово до краевого центра обойдется пассажирам более чем в полтора раза дешевле, чем такая же поездка на автобусе. Планируется, что новый скоростной маршрут появится в расписании в ноябре.