Встреча министров спорта и открытие комплекса гребного слалома в Уфе: как прошел второй день форума «Россия — спортивная держава»

— Еще одна прекрасная жемчужина появилась на карте Уфы, Башкортостана и России. Уникальный спортивный объект, на котором, я уверен, вырастут большие чемпионы. В эти дни в Уфе проходит форум «Россия — спортивная держава». Приехало много иностранных гостей, олимпийских и паралимпийских чемпионов. И вместе с вами мы радуемся тому, что в республике появился такой хороший спортивный объект, — заявил замминистра спорта России.