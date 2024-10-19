Встреча министров спорта и открытие комплекса гребного слалома в Уфе: как прошел второй день форума «Россия — спортивная держава»

В минувшую пятницу, 18 октября, в Уфе прошли мероприятия второго дня XII Международного форума «Россия — спортивная держава». Напомним, столица Башкирии в эти дни принимает около пяти тысяч делегатов из 100 стран мира, в том числе знаменитых спортсменов, политиков, членов российского правительства и других почетных гостей.
На пленарное заседание форума, которое состоялось во Дворце борьбы 17 октября, приезжал Президент России Владимир Путин. Глава государства поприветствовал участников и делегатов форума, а затем провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Кроме того, в Уфе Владимир Путин провел ряд рабочих встреч, в том числе и с главой Башкирии Радием Хабировым.
НОВЫЙ ОБЪЕКТ.
Программа второго дня форума «Россия — спортивная держава» также оказалась насыщенной на события. Основные мероприятия прошли на восьми площадках города, главными из которых стали Дворец борьбы и комплекс гребного слалома в Инорсе, который торжественно открыли 18 октября. В церемонии принимали участие замминистра спорта России Алексей Морозов, глава Башкирии Радий Хабиров, президент Федерации гребного слалома России Сергей Папуш и участница Олимпийских игр в Токио-2020 Алсу Миназова.
Сам комплекс представляет собой канал, соединенный с озером Теплое. Благодаря водосбросу с ТЭЦ вода там не будет замерзать, а насосы создают эффект бурлящей воды. Комплекс соответствует мировым стандартам и может принимать соревнования высшего уровня. Уже в пятницу, 18 октября, там состоялись международные соревнования по гребному слалому «Край курая».
— Яркое и долгожданное событие в нашей республике — мы запускаем очень сложное сооружение. Мальчишки и девчонки будут заниматься здесь красивым и зрелищным видом спорта. По всей республике мы строим много спортивных объектов. Моя мечта — дать возможность взрослым людям, детям и молодёжи в комфортных условиях заниматься спортом, — заявил глава Башкирии Радий Хабиров на церемонии открытия комплекса.
Появление в Уфе нового спортивного объекта, построенного в соответствии с мировыми стандартами, прокомментировал замминистра спорта России Алексей Морозов.
— Еще одна прекрасная жемчужина появилась на карте Уфы, Башкортостана и России. Уникальный спортивный объект, на котором, я уверен, вырастут большие чемпионы. В эти дни в Уфе проходит форум «Россия — спортивная держава». Приехало много иностранных гостей, олимпийских и паралимпийских чемпионов. И вместе с вами мы радуемся тому, что в республике появился такой хороший спортивный объект, — заявил замминистра спорта России.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА.
На полях форума «Россия — спортивная держава» в Уфе состоялась первая в истории встреча министров спорта стран Каспийского региона. Россию представил глава Минспорта Михаил Дегтярев. В приветственном обращении к коллегам он отметил, что наша страна всегда готова поделиться опытом проведения крупных соревнований, таким как Игры будущего и Игры БРИКС.
— Встреча представителей спортивных ведомств стран Прикаспийского региона проходит в формате дружеского диалога, это возможность нам с вами услышать друг друга, наметить общие цели и новые пути сотрудничества, — заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.
Помимо встречи министров, на полях форума во Дворце борьбы прошли круглые столы и дискуссии по вопросам международной интеграции спорта. В частности, представители России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Ирана, Венесуэлы, Бахрейна и других стран обсуждали возможности совместной организации спортивных соревнований в рамках таких объединений как ШОС, БРИКС, СНГ и ЕАЭС.
ВЫСТАВКА СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ.
На второй день форума «Россия — спортивная держава» в Уфе проходили различные соревнования, деловые и культурные мероприятия. Продолжается работа выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы», которая открылась в павильоне около Дворца борьбы еще в четверг, 17 октября. Накануне со стендами ознакомился глава Башкирии Радий Хабиров.
На выставке представлены последние достижения в различных отраслях, имеющих отношение к развитию физкультуры и спорта и, конечно же, каждая спортивная федерация представила свои кубки и международные трофеи. Свои стенды презентовали регионы России, производители спортивного инвентаря и одежды, специализированное оборудование и технику. Общая площадь экспозиции составила порядка 5 тысяч квадратных метров.
После осмотра экспозиции глава Башкирии Радий Хабиров оценил важность проведения такого масштабного события как XII Международный форум «Россия — спортивная держава» именно в Уфе.
— Форум «Россия — спортивная держава» — это обмен опытом, формирование смыслов, установка задач на будущее, общение с яркими спортсменами, и самое главное — все это побуждает интерес у людей заниматься спортом. Одна из задач, чтобы спортом занимались не только дети, но и взрослые, чтобы они заботились о своем здоровье, жили дольше, комфортно, качественно. Я думаю, что эффект от форума для республики будет долгоиграющий, — заявил глава Башкирии.
Ознакомиться с экспозицией выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы» в субботу, 19 октября, смогут все желающие. В 14:00 на площадке перед Дворцом борьбы стартует день открытых дверей, куда организаторы форума «Россия — спортивная держава» приглашают всех жителей и гостей Уфы.