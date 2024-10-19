Под Уфой 24-летний водитель Subaru влетел в столб и застрял в салоне

В ночь на субботу, 19 октября, в Уфимском районе Башкирии водителю Subaru понадобилась помощь спасателей. Около села Булгаково 24-летний парень не справился с управлением и влетел в столб. В результате аварии он оказался заблокирован в салоне.
Прибывшие на место сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС помогли молодому человеку выбраться из разбитой машины и передали его медикам бригады скорой помощи. В причинах и обстоятельствах аварии теперь предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.
Спасатели госкомитета Башкирии по ЧС призывают водителей обращать внимание на погодные условия и состояние дороги по пути следования.
— Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Не забывайте, что в ваших руках не только ваша жизнь, но и жизнь других людей, — обращаются в госкомитете Башкирии по ЧС к жителям республики.
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