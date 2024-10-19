Олбани
+2°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штормовое предупреждение по Крыму: на востоке ждут очень сильных дождей

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает республиканский главк МЧС России.

Сейчас в Олбани: +2° 0 м/с 93% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды утром и днем 19 октября в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди», — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что при таких погодных условиях весьма высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Кроме того, может вырасти число ДТП, возникнуть трудности с движением транспорта на дорогах, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.

16 октября на Крым также обрушилась непогода, оправдалось объявленное ранее штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра.