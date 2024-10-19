Штормовое предупреждение по Крыму: на востоке ждут очень сильных дождей

В МЧС напомнили, что при таких погодных условиях весьма высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Кроме того, может вырасти число ДТП, возникнуть трудности с движением транспорта на дорогах, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.