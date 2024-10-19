Штормовое предупреждение по Крыму: на востоке ждут очень сильных дождей

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды утром и днем 19 октября в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди», — говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что при таких погодных условиях весьма высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Кроме того, может вырасти число ДТП, возникнуть трудности с движением транспорта на дорогах, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
16 октября на Крым также обрушилась непогода, оправдалось объявленное ранее штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра.