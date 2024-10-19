В Омске на Левом берегу через три года появится стрелковый тир

В Омске на улице Ватутина через три года появится стрелковый тир. На портале государственных закупок опубликован тендер на разработку проекта спортивного сооружения. На проведение инженерных изысканий для подготовки проекта выделено 2,5 миллиона рублей. Победитель тендера должен предоставить проектную документацию до конца года. Заявки принимаются до 28 октября.