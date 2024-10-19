В Омске на Левом берегу через три года появится стрелковый тир

В Омске на улице Ватутина через три года появится стрелковый тир. На портале государственных закупок опубликован тендер на разработку проекта спортивного сооружения. На проведение инженерных изысканий для подготовки проекта выделено 2,5 миллиона рублей. Победитель тендера должен предоставить проектную документацию до конца года. Заявки принимаются до 28 октября.
Строительство самого объекта запланировано на 2027 год.
Стрелковый тир на Левом берегу Омска с площадью более 4000 квадратных метров планируется построить рядом с парком 300-летия Омска. Согласно проекту, он сможет одновременно принимать до 200 человек.
Помимо стрелкового зала, раздевалок и душевых для спортсменов, в тире будут оборудованы помещения для персонала, руководителя, дежурного и судей, а также комната отдыха, столовая, медпункт, мастерская и гардероб.
Напомним, что стрелковый клуб ДОСААФ, где тренировалась двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина и другие чемпионы, был закрыт в конце 2021 года.