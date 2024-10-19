В Хабаровском крае продолжают развивать систему адаптивного спорта для людей с ОВЗ

По инициативе Губернатора Дмитрия Демешина, в поселке Ванино идет ремонт бывшей лыжной базы. В здании будет создан современный физкультурно-спортивный центр, где люди с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься спортом. На эти цели выделено 16 миллионов рублей, а завершить работы планируется к концу 2024 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на правительство Хабаровского края.
Ход ремонта проверили представители краевой спортивно-адаптивной школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва вместе с председателем регионального отделения ВОИ Романом Бехом и председателем Ванинского отделения ВОРДИ Натальей Коваленко. Совместно с подрядчиком они замерили проемы и проходы, убедившись в их соответствии требованиям доступности.
На данный момент на объекте ведутся работы по возведению крыши, впереди отделка, монтаж сантехники и благоустройство территории, включая пандусы и облицовку здания. Продолжается закупка спортивного оборудования, включая тренажеры, инвентарь для дартса, бильярд, боччу и спортивные коляски.
Кроме того, на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе Хабаровский край представил свой опыт в реализации программ реабилитации и абилитации участников СВО.
— Это была большая честь. Президент Владимир Владимирович Путин посетил международный форум, и видеть его воочию — это волнительно. Он подчеркнул, что развитие адаптивного спорта остаётся в приоритете. Удалось пообщаться со всеми федерациями адаптивных видов спорта, обсудить многие моменты. Также мы встретились с организацией, занимающейся проектированием адаптивных центров. Очень плодотворное мероприятие, разные площадки, хотелось побывать везде одновременно, — рассказала директор краевой спортивно-адаптивной школы Амина Катаева.
В настоящее время в краевой спортивно-адаптивной школе развиваются 31 дисциплина четырех видов адаптивного спорта. В общей сложности 655 человек с инвалидностью, включая ветеранов СВО, тренируются на 40 спортивных объектах в 10 муниципальных районах края, а ежегодно проводится более 80 спортивных мероприятий.