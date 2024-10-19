В Хабаровском крае продолжают развивать систему адаптивного спорта для людей с ОВЗ

По инициативе Губернатора Дмитрия Демешина, в поселке Ванино идет ремонт бывшей лыжной базы. В здании будет создан современный физкультурно-спортивный центр, где люди с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься спортом. На эти цели выделено 16 миллионов рублей, а завершить работы планируется к концу 2024 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на правительство Хабаровского края.