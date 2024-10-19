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Жителей Иркутской области обманывают под видом сообщений от портала Госуслуги

В мессенджерах появилась новая схема обмана.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В мессенджерах все чаще встречается новая мошенническая схема. Под видом аккаунта портала «Госуслуги» жулики рассылают сообщения об «обновлении» приложения. К сообщениям прикрепляют загрузочные файлы, скачивать которые опасно. Об этом предупреждают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Важно рассказать о способе обмана своим близким. Особенно осторожными должны быть пожилые люди. С помощью СМС-рассылок аферисты могут получить доступ к чужому телефону, а затем и к банковским счетам.

Помните! Госуслуги никогда не станут рассылать подобные сообщения.

Напомним, количество пострадавших от мошеннических действий с каждым годом только растет. Грустную статистику пополнила и 26-летняя жительница Ангарска Вероника Дегтярева. Крупной суммы она лишилась после переписки на сайте знакомств.