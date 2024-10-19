В Свердловской области не стало ветерана Великой Отечественной войны

— А ведь недавно вместе встречали 79-ю Годовщину Победы. Его теплые руки, его слова о Великой Победе помню до сих пор. Это большая честь — иметь возможность лично сказать спасибо за великий ратный подвиг. Очень жаль, что уходят из жизни фронтовики, — пишет Вячеслав Тюменцев.