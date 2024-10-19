В Свердловской области не стало ветерана Великой Отечественной войны

В Новоуральске ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик Михаил Степанович Перетрухин. Об этом 18 октября в своем telegram-канале сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев.
— А ведь недавно вместе встречали 79-ю Годовщину Победы. Его теплые руки, его слова о Великой Победе помню до сих пор. Это большая честь — иметь возможность лично сказать спасибо за великий ратный подвиг. Очень жаль, что уходят из жизни фронтовики, — пишет Вячеслав Тюменцев.
Великая Отечественная война началась, когда Михаилу Перетрухину было 14 лет. До октября 1943 года он работал в колхозе. После юношу призвали на службу в Красной Армии и направили проходить авиационно-технические курсы усовершенствования в районе Магнитогорска. В Новоуральске ветеран поселился после Войны и окончания службы.
Михаил Перетрухин был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945», юбилейными медалями, а также орденом «Знак Почета».