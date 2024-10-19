Владивосток в объятиях стихии: порывы ветра до 28 метров в секунду сносят все на своем пути

Владивосток «лицом к лицу» столкнулся со стихией, сообщает ИА PrimaMedia. В субботу в городе фиксируется сильный ветер, порывы которого достигают 28 метров в секунду.
Ветер сносит буквально все на своем пути: и людей, и обшивки зданий, и заборы с деревьями, и даже кузовные детали автомобилей — об этом рассказали жители Эгершельда во Владивостоке. Как уточнили в пресс-службе Примгидромета, по прогнозам синоптиков к ночи ветер начнет ослабевать. В воскресенье погода улучшится: скорость ветра снизится до умеренных 6−11 м/с. А пока в дальневосточной столице бушует непогода.
«В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщайте об этом на единый телефон вызова экстренных служб “112”», — обратились к местным жителям в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Напомним, что субботний день встретил приморцев резким похолоданием: погоду в Приморье определяет гребень антициклона, в крае без осадков. Ветер северо-западный сильный, на побережье местами очень сильный, температура воздуха +1…+6°C.