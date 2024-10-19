Владивосток в объятиях стихии: порывы ветра до 28 метров в секунду сносят все на своем пути

Ветер сносит буквально все на своем пути: и людей, и обшивки зданий, и заборы с деревьями, и даже кузовные детали автомобилей — об этом рассказали жители Эгершельда во Владивостоке. Как уточнили в пресс-службе Примгидромета, по прогнозам синоптиков к ночи ветер начнет ослабевать. В воскресенье погода улучшится: скорость ветра снизится до умеренных 6−11 м/с. А пока в дальневосточной столице бушует непогода.